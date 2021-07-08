Öğrenciler "Telafide Ben de Varım" programıyla eğlendi
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Öğrenciler "Telafide Ben de Varım" programıyla eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

Öğrenciler "Telafide Ben de Varım" programıyla eğlendi Milli Eğitim Bakanlığı ve Young Guru Academy işbirliğiyle gerçekleştirilen "Telafide Ben de Varım Bilim Şenliği" Muş'ta başlatıldı.

Öğrenciler "Telafide Ben de Varım" programıyla eğlendi

MUŞ - Milli Eğitim Bakanlığı ve Young Guru Academy işbirliğiyle gerçekleştirilen "Telafide Ben de Varım Bilim Şenliği" Muş'ta başlatıldı.

Bir okulun bahçesinde düzenlenen bilim şenliğinde, öğrenciler için hazırlanan deneyler sergilendi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 2020-2021 eğitim öğretim yılının bazen yüz yüze bazen de uzaktan eğitim yoluyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. 2 Temmuz 2021 itibariyle eğitim öğretim yılının sonlandığını kaydeden Kıvanç, "Öğretim yılını sonlandırdıktan sonra Ziya Selçuk Hocamızın rehberliğinde bakanlığımızın hazırlamış olduğu 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında 2 Temmuz'dan 1 Eylül tarihine kadar bu etkinlikler bütün illerimizde yapılacaktır. İlimizde de 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz büyük bir ilgi göstererek ülkemiz genelinde yapılan etkinliklere, sayısına nicelik anlamında baktığımızda ilimiz yedinci sırada yer almakta. Bu tabi son derece mutluluk verici bir durum" dedi.

Etkinliğe katılan 8. sınıf öğrencisi Ela Kaplan ise "Bilim şenliği aslında çok eğlenceliydi. Ben birkaç tane merak ettiğim kimyasal hakkında bilgi edindim. Bu benim için çok eğlenceliydi. Birkaç tane deney gözlemledim ve harikaydı. Şapkadan su geçirmeyen maddeyi öğrendim, fildişi deneyini gördüm çok zevkliydi. Bu benim için gerçekten çok eğlenceli bir şeydi ve yeni bilgiler öğrendiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çocuklar uygulanan deneylerle bilgi sahibi oldu.

Öğrenciler 'Telafide Ben de Varım' programıyla eğlendi
Öğrenciler 'Telafide Ben de Varım' programıyla eğlendi
Öğrenciler 'Telafide Ben de Varım' programıyla eğlendi
Öğrenciler 'Telafide Ben de Varım' programıyla eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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