Öğrenciler teknolojiyle eğlenerek İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargısını yendi
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Öğrenciler teknolojiyle eğlenerek İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargısını yendi

Öğrenciler teknolojiyle eğlenerek İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargısını yendi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir ve Türkiye'nin farklı illerindeki okullar arasında uygulanan uluslararası proje ile öğrencilerin teknolojiyle eğlenerek İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargılarını gidermeleri sağlandı.

Kırşehir ve Türkiye'nin farklı illerindeki okullar arasında uygulanan uluslararası proje ile öğrencilerin teknolojiyle eğlenerek İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargılarını gidermeleri sağlandı.

Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda paylaşılan "Spring in My Country Projesi"ne Türkiye'den 8, İsveç, Portekiz, Romanya, Polonya, Litvanya, Hırvatistan, Ürdün, Bulgaristan ve Ermenistan'dan 20 okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Kırşehir 30 Ağustos Zafer İlkokulu sınıf öğretmeni Levent Yıldırım'ın yöneticiliğini yaptığı, bu yılın mart ayında başlatılan projede öğrenciler, sosyal medya ve çevrim içi programlarla çeşitli etkinliklere katılarak İngilizce eğitimlerini pekiştirdi.

Hazırlanan eylem planı çerçevesinde öğretmenlerinin katkısıyla her ay birbirlerine İngilizce mektuplar yazan öğrenciler, karşılıklı hediyeler de gönderdi.

Sosyal medya uygulamalarında oluşturulan gruplarda dünyanın çeşitli ülkelerindeki akranlarıyla çalışabilme, yabancı dil pratiği yapabilme, öğrenmeyi çok daha eğlenceli ve motive edici bir ortamda deneyimleme fırsatı bulan öğrenciler, kendi kültürlerini de İngilizce olarak tanıtma imkanı yakaladı.

30 Ağustos Zafer İlkokulu'ndan katılan 34 öğrenci, öğretmen ve velilerinin de katkısıyla Türkiye ve yurt dışından katılan akranlarıyla sanat çalışmaları, çizimler, müzik, drama ve oyunları geliştirdi.

Projenin yöneticisi Yıldırım, AA muhabirine, bu proje ile öğrencilerin İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargılarını ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Öğrencilerimizin, Avrupa ve dünyadaki akranlarıyla çalışabilme, yabancı dil pratiği yapabilme, öğrenmeyi çok daha eğlenceli ve motive edici bir ortamda deneyimleme fırsatları oldu. Farklı sosyal ve coğrafi çevrelerde yaşayan akranları ile tanışma, etkileşimde bulunma ortamları yakaladılar. Yaşam boyu öğrenen, kendini farklı dillerde de ifade edebilen, edindiği dil becerisini etkinliklerle yaşama aktarabilen bireyler yetiştirmek amaçlandı. Öğrenciler, her ay canlı görüşmeler yaparak İngilizce pratiğini geliştirdi. Teknolojiyle eğlenerek İngilizce ön yargısını yendiler."

Öğrenciler teknolojiyle eğlenerek İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargısını yendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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