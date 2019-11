Öğrenciler, 'Tek evimiz dünya' sloganıyla kıyıları temizledi

02.11.2019 15:31

Türkiye'nin tüm kıyı kesimlerinde şubesi bulunan Bahçeşehir Koleji, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı olarak kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirdi. 'Tek Evimiz Dünya' sloganıyla İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nda toplanan 500 öğrenci, veli ve öğretmen, ellerinde 'Suyu kirletmek hayatı tüketmektir', 'Atıklarımızı çevreye değil, çöp kutusuna atalım' yazılı pankartlarla sahile yürüdü. İlkokuldan liseye kadar farklı yaş gruplarından öğrenciler, ellerine eldiven giyerek çöp poşetlerine sahilde buldukları atıkları doldurdu. İzmarit, pet şişe kapağı, ambalaj atıkları, plastik şişe, cam şişe gibi atıkların toplandığı etkinlikte, öğrenciler çevreyi kirletmeme konusunda bilinçlendi. Etkinlikte manifestoyu okuyan öğrenci Hatice Beyza Güngör, şunları söyledi:

"Evlerimizin içini her zaman temiz tutuyoruz, ayakkabıyla girmiyor, çöpleri yere atmıyoruz. Bizler, dünyamızın evimiz olduğunu biliyoruz ve büyüklerimizin de bunun farkında olmalarını istiyoruz. Dünya bizim gerçek evimiz. Yaşadığımız evlere gösterdiğimiz özeni çevremize de göstermeliyiz. Gezegenimizin dörtte üçünü denizler ve okyanuslar kaplar. Yaşamın başladığı yer olan denizler ve okyanuslar, yaşamın devam edebilmesi için de çok önemlidir. Bu nedenle temiz tutmaya denizlerden başlamalıyız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki arkadaşlarımızla birlikte yaşadığımız şehrin kıyılarında atıkları topluyoruz. Amacımız insanların yarattığı bu kirliliğin son bulması için farkındalık yaratmak. Topladığımız her atık, bizim geleceğimiz için tehdittir. Temiz denizler, temiz kıyılar, temiz sokaklar ve temiz bir dünya en çok biz çocukların hakkı. Bizden sonraki nesillere, böyle bir temizlik hareketine girişmek zorunda olmadıkları bir dünya bırakabilmek için buradayız. Bize katılın, bize kulak verin ve bu bilinçlenme hareketini çevrenize yayın."'ÇEVREYİ KİRLETENLERE YAPTIRIM UYGULANMALI'Kıyı temizleme etkinliğine katılan öğrencilerden Bensu Kemiksiz (8) ise, "Şişe kapağı, oyuncaklar, plastik atıklar ve tüyler topladım. Burayı temizlediğim için kendimi iyi hissediyorum. Annemle beraber geldim. Doğamızı pisletmemeliyiz" dedi.Annesi ile birlikte çöp toplayan Ela Söylemezoğlu (9) da, "Geldiğimizde burası pisti, en çok izmarit ve şişe kapağı topladık. Artık çöpleri yere veya denize değil, çöp kutusuna atmalıyız. Yoksa her yer kirleniyor, denizlerin rengi koyulaşıyor ve her yer çöple doluyor" diye konuştu. Şişeler, kapaklar, cam parçaları topladıklarını anlatan Mert Karadoğan (11), "İnsanların çevreyi kirletmemeleri için bir yaptırım uygulanmalı. Mesela bir şey çalındığında para veya hapis cezası oluyorsa, buna da bir ceza olmalı. Çevre kirlenince içme suyumuz kirleniyor, denizlere petrol atıkları bulaştığı için insanlar sahillere gelemiyor, hayvanlar ölüyor. Hatta bazen bizim sahilimize ölü köpek balıkları vuruyor" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bahçeşehir Koleji Muğla Kampüsü öğrencileri de kıyı temizliği için Akyaka'da buluştu. Muğla Valisi Esengül Civelek'in manevi destek verdiği etkinliğe, 7'den 70'e yaklaşık 150 kişi katıldı.

Kaynak: DHA