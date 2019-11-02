Öğrenciler, 'Tek Evimiz Dünya' sloganıyla kıyıları temizledi

Öğrenciler, 'Tek Evimiz Dünya' sloganıyla kıyıları temizledi

02.11.2019 14:10
Öğrenciler, 'Tek Evimiz Dünya' sloganıyla kıyıları temizledi
Kaynak: DHA
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