Öğrenciler, tasarladıkları elektrikli araçlarla yarıştı (2)

19.09.2019 17:13

YARIŞMALAR SONUÇLANDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pisti'nde TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın 'Elektromobil' kategorisinde performans ödülleri, enerji tüketimleri değerlendirilerek, sahiplerini buldu. Birinci Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı, ikinci Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü, üçüncü ise Altınbaş Üniversitesi Eva Team oldu. Verimlilik Rekor Ödülü de 715 Wh enerji tüketim değeriyle Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'ne verildi.

'Hidromobil' kategorisindeki performans ödülleri ise hidrojen ve enerji tüketimleri değerlendirilerek belirlendi. Birinciliğe Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü, ikinciliğe Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı, üçüncülüğe Bursa Uludağ Üniversitesi UMAKİT takımı hak kazandı.

Ödül alan takımların araçları 20- 22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilenecek. Araçlar gösteri sürüşü gerçekleştirecek.





Kaynak: DHA