Öğrenciler tarihi mekanları gezdi

19.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:18

Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kentteki tarihi camileri, Garnizon Şehitliği ile Muş İl Eğitim Tarihi Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Okulun tarih öğretmeni Süleyman Yılmaz, yaptığı açıklamada, ara tatilde öğrencilere milli bilinci aşılamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Hem ara tatili daha iyi değerlendirme hem de öğrencilerin tarihi mekanları öğrenme açısından verimli bir gezi olduğunu belirten Yılmaz, "Öğrencilerimiz görmedikleri tarihi mekanları görme imkanı bularak yaşadıkları şehir hakkında bilgi sahibi oldu." diye konuştu

Kaynak: AA