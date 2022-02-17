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Öğrenciler tarihi kent Mardin'i tanıyor

AA, Osman Öksüz - Kültür Sanat
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Öğrenciler tarihi kent Mardin'i tanıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Mardin'i Keşfediyoruz Projesi" kapsamında öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından " Mardin'i Keşfediyoruz Projesi" kapsamında öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Proje, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla başladı.

Vali Demirtaş, etkinliğe katılan Şehit Onbaşı Salih Albayrak Ortaokulu ve Şenköy Anadolu Lisesi öğrencileriyle sohbet etti.

Programda ayrıca, Vali Demirtaş tarafından Şehit Onbaşı Salih Albayrak'ın babası Mehmet Albayrak'a Türk bayraklı plaket hediye edildi.

Proje kapsamında ilçelerde okuyan lise öğrencileri yönelik eğitim, sinema, eğlence, tarih gezi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Öğrenciler etkinlikte, Gençlik Merkezi, Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi, Kültür Sokağı, Hatuniye Medresesi, Zinciriye Medresesi ziyaret edecek ve "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek.

Proje, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak müracaatlara göre, eğitim ve öğretim yılı boyunca salı ve perşembe günleri düzenlenecek.

AA / Osman Öksüz - Kültür Sanat

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