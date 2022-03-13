Öğrenciler, tarihi Frig Vadisi'ni gezdi

Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ni gezdi.

Öğrenciler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberler eşliğinde Ayazini metropolisi, Avdalaz kalesi, Aslan Taş, Yılanlı Taş, Kral Yolu, Emre Gölü, Memeç Kayalıkları ve Döğer Kervansarayını gezerek tarihi bir yolculuğa çıktı.

Vali Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla mayısta bu tür gezilerin artacağını belirten İl Müdürü Feyzullah Dereci, yurtlarda kalan öğrencilere yönelik spordan, kültür sanata birçok faaliyet düzenlediklerini kaydetti.

Tarihi zenginliklere sahip Afyonkarahisar'da bu tür gezilerin düzenlenmesinin hem gençlere katkısı hem de kentin tanıtımında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Dereci, tüm öğrencilere düzenlenen etkinliklere katılmalarını tavsiye etti.

Öğrenciler ise gezinin düzenlenmesine vesile olan Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.