Öğrenciler sudaki yaşamı öğrenip, bilinçlendi ANTALYA'da TÜBİTAK desteğiyle yürütülen 'Suda Yaşam Var' projesi kapsamında 11'inci sınıf öğrencileri, Demre ilçesindeki Beymelek Dalyanı'nda balık üretimini ve sudaki yaşamı inceledi.

ANTALYA'da TÜBİTAK desteğiyle yürütülen 'Suda Yaşam Var' projesi kapsamında 11'inci sınıf öğrencileri, Demre ilçesindeki Beymelek Dalyanı'nda balık üretimini ve sudaki yaşamı inceledi. Projeye katılan öğrenciler çevreye ve suya karşı bundan sonra daha duyarlı olacaklarını söyledi.

TÜBİTAK desteğiyle Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nce Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu kapsamında hazırlanan 'Suda Yaşam Var' projesine, Antalya'da eğitim öğretim yapan Döşemealtı Sosyal Bilimler Lisesi, Gülveren Anadolu Lisesi, Dr. İlhami Tankurt Anadolu Lisesi ve Özel Nesibe Aydın Fen Lisesi'nden 11'inci sınıf, 45 öğrenci katıldı. Biyolog Canan Yağcı Tüzün'ün koordinatörlüğünde projeye katılan öğrencilere fen bilgisi ve biyoloji öğretmenleri Özlem Saygın, Nazlı Karaç, Birce Çelebi ve Uğur Gülek Yılmaz da eşlik etti.

5 gün süren eğitimde öğrenciler enstitünün Kepez ve Beymelek birimlerinde eğitim aldı. Demre'nin Beymelek Mahallesi'ndeki enstitü merkezine gelen öğrencilere, Beymelek Dalyanı tanıtıldı. Dalyan ve üretim tesisleri gezdirildi. Ardından öğrencilere balık tutma eğitimi verildi. Konferans salonunda su ürünleri üretimi ve insan sağlığındaki önemi konulu bir eğitim çalışması yapıldı. Ardından yavru balık üretim tesisleri, anaç üretim merkezi gezildi ve üretim hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, yavru balıkları ve anaçları yemledi. Eğitim boyunca enstitü uzmanları, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve enstitünün birimleri gezildi.Proje koordinatörü biyolog Canan Yağcı Tüzün, "Bu projede amaçladığımız noktalar şunlar. Özellikle liseli gençlerimize hitaben su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleriyle ilgili diğer konularda bilgi vermek. Çevre bilincini oluşturmak. Su bilincini oluşturmak. Bu konularda uygulamalı eğitimler vermek" dedi.Projeye katılan öğrencilerden Ayşegül Demir, "Proje kapsamında yaşayan yeni canlı türlerini keşfetme olanağı buldum. Bu konu hakkında bilinçlendim. Artık suyu korumak istiyorum. Bu konuda da elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.Yusuf Ziya Yılmaz da, "Proje ile birçok yeni şey öğrendik. Balıkları yumurtlatmadan, davranışlarını izlemeye kadar. Bu projede suya karşı davranışlarımızı düzeltmeye özen gösterdik. Bundan sonra ben bir su neferiyim. Doğaya karşı dikkatli olmaya özen göstereceğim" dedi.Öğrencilerden Şevval Akkoç da şöyle konuştu:

"Projede yeni balık türleri hakkında bilgi edindim. Aynı zamanda çevresel faktörleri öğrendim. Çevreye karşı nasıl duyarlı olabilirim, nasıl yanlışlar yapıyorum ve kullanmadığım şeyleri nasıl değerlendirebilirim ve sıfır atık projesi konusunda birçok şey öğrendim. Balık üretimi konusunda birçok bilgi edindim."

Kaynak: DHA