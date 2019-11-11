Öğrenciler sordu, Başkan Güder cevapladı

11.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:07

Atılganlık eğitimi alan bir grup öğrenci, rehber öğretmenleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.



Özel Bilge Olimpiyat Okulundan 30 öğrenci belediye çalışmaları hakkında bilgi almak için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti. Burada Başkan Güder'e merak ettikleri soruları soran öğrenciler belediye çalışmaları, projeler, sosyal projeler gibi konular hakkında detaylı bilgiler aldı.



Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Güderi ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi. - MALATYA

Kaynak: İHA