Öğrenciler sordu, Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu cevapladı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu 3-D Sınıfı öğrencileri için çevrim içi olarak düzenlenen hayat bilgisi dersine katıldı. Çocuklar, yerel yönetimler konusunda Başkan Kartoğlu'na merak ettiği soruları sordu.

"SEVİMLİ DOSTLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Başkan Kartoğlu, çocukları Beren ve Yusuf'un da katıldığı çevrim içi derste ilk olarak sokak hayvanlarıyla ilgili soruyu yanıtladı. İlçe genelinde sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar hakkında çocuklara bilgi veren Başkan Kartoğlu, "İlçemizin dört bir yanında sokak hayvanlarımıza yönelik çalışma yürütüyoruz. 32 noktada besleme alanlarımız bulunuyor. Ayrıca, Kayabaşı Mahallemizde inşaat çalışmalarına devam ettiğimiz Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi yapıyoruz. 3 ay içerisinde burayı da tamamlayarak hizmete açacağız. Öğretmenlerinizle birlikte bu alanı gezmenizi tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

BAŞKAN KARTOĞLU'NDAN ÇOCUKLARA MÜJDE

Bir diğer soru ise park ve yeşil alanlarla ilgiliydi. Park alanlarına yönelik yeni projelerin olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, "Sizlerin keyifli bir vakit geçirmesi için ilçemizin her noktasına park alanları yapıyoruz. Ramazan Bayramı'ndan sonra Şamlar Ormanı'nda 'Doğada Bir Gün' faaliyeti kapsamında sizlere çok güzel bir gün yaşatacağız. Sizler için hazırladığımız alanlarda hayvanları ve bitkileri tanıyacak, robotlarla bir gün geçireceksiniz. Bir Milyon Fidan projesi kapsamında fidan dikecek ve bir gün boyunca harika bir gün geçireceksiniz." ifadesini kullandı.

5. ETAP'A KÜLTÜR VE YAŞAM PARKI GELİYOR

5. Etap'a spor tesisi isteyen öğrencilere müjde veren Başkan Kartoğlu, "Sular Vadisi'ne çok yakın bir alana kültür ve yaşam parkı yapıyoruz. İnşaat çalışmalarına başladığımız parkımızda, yüzme havuzundan kütüphaneye kadar birçok aktiviteyi tek çatı altında topluyoruz" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN TEMELİNİ ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR

Başakşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm faaliyetleri hakkında da öğrencilere bilgi veren Başkan Kartoğlu, "Geri dönüşüm konusunu çok önemsiyoruz. Yeniden kullanılabilir hale getirebileceğimiz her maddeyi dönüştürüyoruz. Burada sizlere büyük görev düşüyor; ailelerinize her zaman uyarmalı, çöpleri geri dönüşüm noktalarına bırakmalısınız. Çevremizi kirletmemeli, doğamızı korumalıyız. "diye konuştu.

Başkan Kartoğlu, sözlerinin sonunda Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu 3-D Sınıfı öğrencileri başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı