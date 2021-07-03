Öğrenciler son eğitim gününde fidan bakımı yaptı

Samsun'da ilkokul öğrencileri TEMA Vakfı aracılığıyla diktikleri fidanların bakımlarını yaparak eğitim-öğretim yılını sonlandırdılar.

Samsun'da ilkokul öğrencileri TEMA Vakfı aracılığıyla diktikleri fidanların bakımlarını yaparak eğitim-öğretim yılını sonlandırdılar.

Samsun'un Terme ilçesinde Fatih İlkokulu'nda okuyan öğrenciler önceki yıl TEMA Vakfı vasıtasıyla diktikleri fidanların bakımını yaparak 2020-2021 eğitim-öğretim yılını kapattı. 'Minik TEMA' ile 'Yavru TEMA' şeklinde isimlendirilen gönüllü öğrenciler, doğanın korunması noktasında şimdiden bilinç sahibi oldular.

"Gelecek nesillere sahip çıkmalıyız"

TEMA Vakfı İlçe Temsilcisi ve Fatih İlkokulu sınıf öğretmeni Tahsin Tilbi, çocukların küçük yaşta doğa bilincine sahip olduklarını ifade ederek, "Çocuklara, doğanın önemini ve ağaç sevgisini kazandırmanın yolu onlara doğayı tanıtmakla gerçekleşir. Çocuklar doğayı tanımadan sevmez, sevmeden de koruyamaz. Sınıf öğrencilerimiz ile geçtiğimiz sene ağaçlandırma çalışması yaptık. Yıl içerisinde de öğrencilerimizle beraber sık sık bakımlarını tamamladık. Şimdi de yılın son eğitim öğretim günün de öğrencilerimizle birlikte fidanlarımızın bakımlarını yaptık. Geleceğimizi korumak için gelecek nesillere sahip çıkmalıyız. Onlar dünyayı yeşillendirerek sürdürülebilir hale getirecek kuşaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı