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Öğrenciler sokak hayvanlarıyla ilgilendi

Öğrenciler sokak hayvanlarıyla ilgilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi öğrencileri, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi öğrencileri, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. İçerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu merkezde idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarının yer aldığı rehabilitasyon merkezini ilçedeki öğrenciler de sık sık ziyaret ediyor. Sokak hayvanlarının ön tedavilerinin yapıldığı ve modern yapısıyla alanında örnek olarak nitelenen Rehabilitasyon Merkezi'ni son olarak Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi öğrencileri ziyaret etti. Burada hayvanlarla ilgilenen öğrencilere, görevliler tarafından tesiste yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de verildi. - KOCAELİ

Öğrenciler sokak hayvanlarıyla ilgilendi

Öğrenciler sokak hayvanlarıyla ilgilendi

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