Öğrenciler 'Sokak Canlarının Yanında'

Samsun İlkadım Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri, "Olumlu Okul İklimi Projesi" kapsamında İlkadım Belediyesi Kent Konseyi'nin sokak hayvanları için parklarda oluşturduğu projeye destek verdi.

Samsun Maarif Hareketi kapsamında okul idaresinin başlattığı "Sokak Canlarının Yanındayız" temalı etkinlik kapsamında, İlkadım Belediyesi Abdülkadir Geylani Parkı ile Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi'nde belediyeye ait yeşil alana kedi, köpek ve kuş evleri bıraktı. Öğrencilerin kendilerinin hazırladıkları evleri parka ve yeşil alana bırakırken sevinç ve heyecanları görülmeye değerdi.

"Hayvan sevgisi, duygusal ve sosyal gelişim sağlıyor"

Gülsüm Sami Kefeli İlkokulu Okul Müdürü Taner Albayrak, "Samsun Maarif Hareketi kapsamında Olumlu Okul İklimi Projesi ile 'Sokak Canlarının Yanındayız' temalı etkinlikle, İlkadım Belediyesinin öncülük ettiği öğrencilerimizin kendilerinin hazırlamış olduğu, kedi, köpek ve kuş evlerini parklara ve yeşil alanlara koyduk. Soğuk havalarda yiyecek ve barınma imkanı zorluğu yaşayan sokak hayvanlarının korunabilecekleri evler temin ettik. Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılayarak onların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan bu sevgiyi önemsiyoruz. Çocukların özgüvenini arttıran hayvan sevgisi, sosyal becerilerinde olumlu gelişme göstermekte ve empati kurmayı sağlamaktadır. Samsun Maarif Hareketi kapsamında farkındalık oluşturmayı amaçladığımız bu etkinliğimize öncülük eden İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen'e ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Halil İbrahim Akmeşe'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu

"Ecdadımız da hayvanlara kendini adamış"

Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik başlattığımız projeye dahil olan öğrencileri tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Ecdadımızın sevgi ve şefkat kanatları tüm hayvanları kuşatmış ve tarihte benzeri görülmemiş hayır müesseseleri inşa etmiştir. Osmanlı'daki hayvan sevgisinin ve hayvanların haklarının gözetilmesine yönelik anlayışı, çeşitli düzenlemelerin kurulmasına dayanak oluşturarak hayır müesseseleri kurmuştur. Hayvanlar için hastaneler, bakım ve barınma yerleri, sebillere suluklar inşa eden ecdadın vakıflar kurarak özel ilgi gösterdiği hayvanlardan biri de kuşlar olmuştur. Bu anlayışın temelinde yatan en köklü kaynak İslam dinidir. Dinimiz, hayvanlara iyi muameleyi emreden, eziyetin her türlüsünü yasaklayan hükümler var. Bu örnek davranışlarından ötürü Gülsüm Sami Kefeli İlkokulu Müdürü ve öğrencilerini yürekten kutluyorum. Sokak hayvanlarının korunması anlamında uygulamaya geçirdiğimiz bu çalışmamıza destek vermeleri mutluluk verici. Belediye olarak soğuk kış aylarında hazırladığımız bu evleri ilçemizin çeşitli noktalarına dağıttık. Bu projemize vatandaşlarımız da sahip çıkıyor. Zaman zaman bu işe gönül vermiş esnaflarımızı görüyorum. Sokak hayvanlarının korunmasının amacıyla yapılan bu evler, hayvan sever vatandaşlarımızın verdikleri yiyeceklerin de ıslanmamasını, hayvanların sıcak bir ortamda yiyebilmelerini sağlıyor" dedi. - SAMSUN