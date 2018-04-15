Öğrenciler Sivas'ın Tarihiyle Buluştu

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Erzincan'dan gelen öğrenciler, Sivas'taki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Proje çerçevesinde Sivas'a gelen Erzincan'lı öğrenciler ilk olarak Sivas'taki tarihi ve turistik mekanları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Yeni 4 Eylül Stadında oynanan Sivasspor- Fenerbahçe maçını izledi.

Öğrenci kafilesinin ilk defa Sivas'a geldiğini belirten Vali Davut Gül, "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Sivas'a gelen 100 Erzincanlı öğrenciyi Sivas'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Gezi grubuna ve ev sahipliği yapan Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisine teşekkür eden Gül, kafilenin güzel anılarla Sivas'tan ayrıldığına dikkat çekti.

Gezide öğrencilere Sivas Valiliği tarafından Sivasspor forması hediye edildi.