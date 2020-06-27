Öğrenciler sınavda ter döktü, tatilciler sahilde serinledi
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Öğrenciler sınavda ter döktü, tatilciler sahilde serinledi

Çanakkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, plajlar bu kısıtlamadan muaf tutuldu.

Öğrenciler sınavda ter döktü, tatilciler sahilde serinledi
27.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:34

Çanakkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, plajlar bu kısıtlamadan muaf tutuldu. Bazı tatilciler de bunu fırsat bilerek soluğu sahillerde aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine tatile gelen Kubilay Adıyaman, "Bugün sokağa çıkma yasağını fırsat bildik. Denizler ve sahillerde serbest olunca ailecek denize gelmeyi tercih ettik. Sahillerin kalabalık olması aslında daha iyidir ama pandemi sürecinde olmamızdan dolayı sakin olması işimize gelmiyor değil" dedi.

Küçükkuyu sahillerinde beklenen kalabalık olmazken, vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; 'Yerli ve yabancı turistlerin konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil plajlardan yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtlar, ibadethaneler ve türbeleri ziyaret edebilecek" ifadelerine yer verilmişti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Manşet

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