Öğrenciler sınava Talas'ın kütüphanelerinde hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğrenciler sınava Talas'ın kütüphanelerinde hazırlanıyor

Öğrenciler sınava Talas'ın kütüphanelerinde hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan kütüphaneler, öğrencilerin vazgeçilmez adreslerinden olmaya devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan kütüphaneler, öğrencilerin vazgeçilmez adreslerinden olmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere sınava hazırlanan öğrenciler, hazırlıklarını kütüphanede yapıyor.

Talas Belediyesi'ne ait 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesi öğrencilerin sınava hazırlık döneminde en büyük yardımcısı konumunda. Yoğun bir şekilde kullanılan kütüphaneler, sınava hazırlanan öğrenciler tarafından da tam not aldı. Kütüphanede ders çalışan öğrenciler kendilerine çok yararlı bir ortam sağlandığını dile getirdi. Hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Sınav sürecinde kütüphanelerin kendileri için çok iyi bir adres olduğunu söyleyen bir öğrenci ferah bir mekana sahip olan Altıntepe Semt Kütüphanesi'nin mahallelerinde hizmete açılmasından mutlu olduğunu ifade etti.

Sınava hazırlık sürecinin kütüphanede yürüten bir diğer öğrenci de her türlü imkanın sunulduğu kütüphaneleri kendilerine kazandıran Talas Belediyesi'ne teşekkür etti. Bir dönem boyunca 7/24 Kütüphane'de sınavlarına çalıştığını ifade eden bir öğrenci de kütüphane çalışanlarının kendilerine son derece ilgili davrandıklarına dikkat çekti. Talas'ta böyle bir kütüphane hizmetinin çok gerekli ve yerinde olduğunu ifade eden bir öğrenci de Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Öğrenciler sınava Talas'ın kütüphanelerinde hazırlanıyor
Öğrenciler sınava Talas'ın kütüphanelerinde hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Aytaç Kara Ozan Tufan Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öğrenciler sınava Talas'ın kütüphanelerinde hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 14:42:52. #1.14#

title