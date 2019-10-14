Öğrenciler simülasyon tırında depremi yaşadı - KIRKLARELİ

14.10.2019 18:23

Kırklareli'nde öğrencilere, Afet Acil Durum Başkanlığı'nca (AFAD) Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında deprem simülasyon tırıyla sarsıntı anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda eğitim verildi.

Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin canlandırıldığı simülasyon tırda, öğrenciler depremi ve deprem esnasındaki güvenlik tedbirlerini yaşayarak öğrendi.

Atatürk Orta Okulu bahçesinde konuşlandırılan simülasyon tırında, deprem esnasında yapılması gerekenler pratik olarak anlatıldı. Daha sonra canlandırılan deprem anında öğrencilerin kendi can güvenlikleri için alacakları önlemler gösterildi.

Kırklareli Valiliği AFAD Müdahale Şube Müdürü Cengiz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında çeşitli farkındalık etkinliklerinin devam ettiğini söyledi.

Öğrencilere AFAD Başkanlığının deprem simülasyon tırıyla depremlere karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla teorik ve pratik eğitimler verildiğini ifade eden Şen, öğrencilerin bire bir depremi yaşayarak can güvenliğini nasıl sağlayabileceği yönünde bilgilendirildiğini belirtti.

Herkesin olası depremlere hazırlıklı olması, deprem anında ve sonrasında bilinçli hareket etmesi için simülasyon eğitimlerini önemsediklerini aktaran Şen, "Burada öğrencilere önce teorik sonra pratik eğitimler veriliyor. Öğrenciler kendi can güvenliklerini nasıl sağlayabilirler onu öğreniyorlar. İnsanların deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gerekenler hakkında bilinçlenmesi gerekiyor. Deprem anında alacağımız bir tedbir bizi hayatta tutabilir. O bakımdan bu eğitimleri önemsiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Nisa Berk, deprem anında yapılması gerekenleri öğrendiklerini belirtti.

Evde yada okulda iken deprem olduğunda kaçmak yerine hayat üçgeni oluşturulmasını öğrendiğini aktaran Berk, "Bu sayede kurtulma ihtimalimiz daha yüksek" dedi.

Kaynak: AA