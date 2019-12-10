Öğrenciler seti bastı
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Öğrenciler seti bastı

Tolgahan Sayışman geçtiğimiz günlerde Şampiyon dizisinin çekimleri için Zeytinburnu'ndaydı.

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37
Öğrenciler seti bastı



geçtiğimiz günlerde Şampiyon dizisinin çekimleri için 'ndaydı. Senaryo gereği çekilecek bir dövüş turnuvası için hazırlanan başarılı oyuncu set arasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Çekimlerin yapıldığı yerin hemen yanında yer alan Haluk Undeğer İlkokulu'ndan tenefüse çıkan öğrenciler Sayışman'ın karavanını abluka altına aldı. Okul zilinin çalması üzerine Sayışman, öğrencilerin derslerine geç kalmamarı için okul çıkışı imza sözü verdi. Ünlü oyuncu gün sonunda imza almak için sete dönen miniklere yaklaşık 2 saat boyunca imza dağıttı.

Kaynak: Snob Magazin

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