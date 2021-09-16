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Öğrenciler sertifika töreninde buluştu

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Öğrenciler sertifika töreninde buluştu

Diyarbakır'ın ilk çocuk kulübü olan Akademi, iki yıl aradan sonra öğrencileri ile sertifika töreninde buluştu.

Diyarbakır'ın ilk çocuk kulübü olan Akademi, iki yıl aradan sonra öğrencileri ile sertifika töreninde buluştu.

Her yıl bir dönem boyunca başarılı olan ve katılım sağlayan sporculara verilen sertifikalar, korona virüs nedeniyle 2 yıldır verilemiyordu. Bu yıl yaza veda konsepti ile birleştirilip gerçekleşen törenler, öğrencilerin ve velilerin büyük katılımı ile bayram havasında gerçekleşti. Eğitmen ve koordinatör Çağla Demirdağ Türk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yapılan eğitimlerde çocuklara spor disiplini ve spor bilincini aşılamayı hedeflediklerini söyledi. Türk, çok yönlü çalışmalara korona virüs nedeniyle bir süre ara verdiklerini ve Türkiye'de başlayan normalleşmeyle eğitimlere kaldıkları yerden devam ettiklerini belirtti. Uzun süren aranın ardında gerçekleşen buluşmanın hem kendileri hem de öğrencileri için çok anlamlı olduğunu kaydeden Türk, "Çocukların mutluluğu ile mutlu olduk. Gelecek çocuklarımızın elindedir. Sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsak, başta kemik ve kas sağlığı, sonrasında ise sosyal ve zihinsel gelişim için spor şarttır" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni, jimnastik, dans eğitmeni ve aynı zamanda akademinin kurucusu olan Türk, yeniliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Öğrenciler sertifika töreninde buluştu

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Haber: Öğrenciler sertifika töreninde buluştu - Haberler Spor
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