Öğrenciler, şehitlerin mezarlarını aileleriyle ziyaret etti
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Öğrenciler, şehitlerin mezarlarını aileleriyle ziyaret etti

Yığılca ilçesinde öğrenci ve öğretmenler, şehitlerin mezarlarına ve ailelerine ziyarette bulundu.

25.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:34
Öğrenciler, şehitlerin mezarlarını aileleriyle ziyaret etti

ilçesinde öğrenci ve öğretmenler, şehitlerin mezarlarına ve ailelerine ziyarette bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Tıraşlar, Aydınyayla, ve Doğanlar köylerinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında şehit anne ve babaları evlerinden alınarak mezarlığa götürüldü.

Öğrenciler ve öğretmenler, şehitlerin aileleriyle birlikte burada dua etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz ile 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni anlatan "Börü" filminde şehit Ömer Halisdemir'i canlandıran Yığılcalı sinema oyuncusu Sezgin Kuşçu da katıldı.

Kaynak: AA
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