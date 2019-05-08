Öğrenciler, Şehitkamil'in Geri Dönüşüm Projelerini Anlattı

Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören üniversite öğrencileri, gönüllü olarak Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan geri dönüşüm projelerini esnaf ve vatandaşa anlattı.

Farkındalık oluşturma ve topluma hizmet etme amacını taşıyan Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında Gaziantep Üniversitesi ile Şehitkamil Belediyesi işbirliğinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, esnaf ve vatandaşı bilgilendirdi. Öğrenciler, Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi (MÖP), Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması Projesi (E-MÖP) ve Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla başlatılan Tekstil Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesinin detaylarını ve işleyişini anlattı. Öğrenciler, vatandaştan ve esnaftan geri dönüşüm projelerine destek vermelerini istedi.

"Projelerin etkili olacağını düşünüyorum"

Yapılan faaliyetin çok önemli olduğu belirten esnaf Gökhan Çelik, "Hem Şehitkamil hem insanlık hem de temiz bir çevre için yapılan bilgilendirmeyi gayet olumlu buluyorum. Bu projelerin çok etkili olacağını düşünüyorum. Bizden sonraki nesiller için daha temiz bir çevre bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yaptığı faaliyetlerden ötürü Şehitkamil Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Çok yerinde ve güzel bir uygulama gerçekleştiriliyor. Biz de tüm geri dönüşüm projelerine destek olacağız" şeklinde konuştu.

Esnaf Mustafa Alper Alkurt ise herkesin geri dönüşüm projelerini desteklemesi gerekliliğine vurgu yaptı. Alkurt, "Tanıtım çalışmasıyla ilgili çok memnun kaldık. Bu tür faaliyetlerin halkımız ve gelecek nesillerimiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Temiz bir toplum, temiz bir gelecek, daha huzurlu bir hayat yaşamak için herkesin elinden geleni yapmasını istiyorum. Belediyemize, çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Belediyemizi bu konuda biz de destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA