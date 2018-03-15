Öğrenciler Şehit Mezarlarını Ziyaret Etti

Ulaş Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Sivas'taki polis ve asker şehitliğini ziyaret etti.

Şehitlikte dua okuyan öğrenciler, daha sonra Şehitler Müzesi'ni gezerek şehit asker ve polislere ait özel eşyaları inceledi, mektupları okudu.

Müzedeki deftere duygu ve düşüncelerini yazan öğrencilerin duygulandıkları gözlendi.

Okul müdürü Bünyamin Karacalar, yaptığı açıklamada, vatan ve bayrak için canlarını hiçe sayan aziz şehitleri öğrencilerle kabirlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehitlerin ruhları için dualar okuduklarını aktaran Karacalar, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, hepsinin ailesine kahraman evlatlar yetiştirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Şehitlerimizin değerini bileceğiz ve unutmayacağız." diye konuştu.