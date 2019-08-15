Öğrenciler Savunma Sistemini 500 Liraya İmal Etti

Öğrenciler Savunma Sistemini 500 Liraya İmal Etti

Büyük savunma firmalarının büyük bütçelerle geliştirdikleri ses konum tespiti sistemlerinin piyasadaki örneklerine göre daha da gelişmiş halini 500 TL'ye mal eden Gaziantep Üniversitesi Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği öğrencileri tasarladıkları Ses Konum Tespit Sistemini TEKNOFEST'e hazırlıyor.

15.08.2019 12:07

Büyük savunma firmalarının büyük bütçelerle geliştirdikleri ses konum tespiti sistemlerinin piyasadaki örneklerine göre daha da gelişmiş halini 500 TL'ye mal eden Gaziantep Üniversitesi Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği öğrencileri tasarladıkları Ses Konum Tespit Sistemini TEKNOFEST'e hazırlıyor

Öğrenciler Savunma Sistemini 500 Liraya İmal Etti

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