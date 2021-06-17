Öğrenciler Saros Körfezi'nde çevre temizliği yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğrenciler Saros Körfezi'nde çevre temizliği yaptı

Öğrenciler Saros Körfezi'nde çevre temizliği yaptı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, Saros Körfezi'nin sahillerinde öğrenciler çevre temizliği yaptı.

Edirne'de, Saros Körfezi'nin sahillerinde öğrenciler çevre temizliği yaptı.

Enez Kaymakamlığı ve Bulgaristan'ın Burgas Valiliği iş birliğinde yürütülen "Atıksız Denizler Projesi" kapsamında Saros Körfezi kumsallarındaki çöpler toplandı.

Temizlik etkinliği çerçevesinde proje katılımcısı öğrenciler, kumsallardaki plastik, cam ve benzeri atıkları topladı, çevre farkındalığı mesajı verdi.

Etkinlikte, "Kim çöplerin arasında piknik yapmak ister", "Biz doğayı korudukça doğa bizi korur" dövizi taşıyan öğrenciler, proje ortağı Burgas kentiyle birlikte eş zamanlı çevre temizliği gerçekleştirdi.

Proje etkinliği kapsamında katılımcılara, çevre uzmanları tarafından doğa ve çevre farkındalığı konusunda eğitim verildi.

Öğrenciler Saros Körfezi'nde çevre temizliği yaptı
Öğrenciler Saros Körfezi'nde çevre temizliği yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cristiano Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öğrenciler Saros Körfezi'nde çevre temizliği yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:40:15. #1.14#

title