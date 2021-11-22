Öğrenciler Samsunspor maçlarını ücretsiz izleyecek

18 yaş arası tüm öğrencilerin sezon sonuna kadar maçları ücretsiz izleyeceğini duyurdu.

Samsunspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile minik taraftarlarına yaptığı jesti paylaştı. Alınan karar doğrultusunda Samsunspor'un bundan sonra oynayacağı tüm iç saha maçlarında 12-18 yaş arası tüm öğrenciler sezon sonuna kadar maçları ücretsiz izleyebilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Öğrenci taraftarlarımıza müjde. 12-18 yaş arası tüm öğrencilerimiz, öğrenci kartlarıyla Passolig gişelerine giderek, sezon sonuna kadar ücretsiz biletlerini maç öncesi haftalık olarak Passoliglerine tanımlatabilirler. Öğrencilerimize yapılan ücretsiz bilet kampanyası Kuzey Kale Arkası Alt Tribünü için geçerlidir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN