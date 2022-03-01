Öğrenciler Sakin Kent Akyaka'da kıyı temizliği yaptı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde "sakin şehir" olarak da bilinen Akyaka Mahallesi'nde bir araya gelen çevreciler, doğal akvaryum görünümüyle ünlenen Kadın Azmağı deresinde kıyı temizliği yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın koordinesinde, Akdeniz Koruma Derneği ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Doğal Mirası Koruma ve Gelecek Nesillere Aktarma" protokolü imzalandı.

Protokol gereği, öğrenci, öğretmen ve veliler ile çevreci vatandaşların da katıldığı Kadın Azmağı deresi kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Çocukların doğayı, canlıları ve özellikle deniz ekosistemini tanıması, denizle ve doğayla bağ kurabilmesi ve sürdürülebilir bir yaşamla tanışması amacıyla düzenlendiği bildirilen etkinlikte gruplar halinde nehrin kıyı şeridinde temizlik yapıldı.

Poşetlenen çöpler arasında çok sayıda gıda ambalajı, cam ve plastik atık ile izmarit dikkat çekti.

Etkinlikte, öğrenciler için çevre bilinci oluşturulmasına yönelik eğitimler de verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaptığı konuşmada, özellikle çocukların çevre bilincine sahip olmasının önemine işaret etti.