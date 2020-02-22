: Öğrenciler şairlerin hayatını okul koridorundaki karekodlarla öğreniyor

22.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:15

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde eğitim gören bir grup meslek lisesi öğrencisi, okul koridoruna kurdukları edebiyat sokağında kendi geliştirdikleri karekod sistemiyle hem şairlerin hayat hikayesini öğreniyor hem de şiirlerini okuyor.

Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle beraber el ele vererek tasarımından boyasına kadar kendi imkanlarıyla edebiyat sokağı oluşturdu.

Edebiyat sokağını daha dikkat çekici hale getirmek isteyen öğrenciler, geliştirdikleri karekod sistemi sayesinde de şair ve yazarların hayatını farklı şekilde öğrenme imkanı sağladı.

Sokağa asılan çok sayıda şairin şiirlerinin üst kısmında yer alan karekodları telefonlarıyla okutan öğrenciler, hazırladıkları web sitesi sayesinde şairlerin hayatına ve eserlerine daha kolay ulaşabiliyor.

"Çocuklara okumayı sevdiren koridoru öğrenciler hiç boş bırakmıyor"

Edebiyat öğretmeni Beyza Akbaş Çataloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara edebiyat ve sanat aşkı aşılamak amacıyla edebiyat sokağı oluşturduklarını söyledi.

Sokakta Cemal Süreyya, Yunus Emre, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli Kanık, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç ve Karacoğlan gibi edebiyat tarihine ışık tutan birçok şairin şiirlerinin yer aldığını dile getiren Çataloğlu, şunları kaydetti:

"Burada birçok şairimizin şiirlerine değinerek, öğrencilerin teorik bilgiden çok sanatla buluşmalarını istedik. Bu yönde bir çalışma yaptık. Bilgileri barkodlara yükleyerek öğrencilerin dijital ortamda bilgilere kavuşmasını istedik. Edebiyata, şiire ilgi duymalarını arzuladık. Sanatla buluşan öğrenci her zaman vatanına, milletine karşı daha naif, duyarlı oluyor. Bu projeyle meslek lisesine olan yargıyı da kırmak istedik. Tüm öğrenciler değerli, bizim için de bizim öğrencilerimiz çok değerli. Çocuklara okumayı sevdiren koridoru öğrenciler hiç boş bırakmıyor. Türk yazar ve şairlerin hayatlarının yanında dünyaca ünlü şair ve yazarların hayatını öğrenen öğrenciler koridorda olabildiğince çok vakit geçiriyor."

"Barkod üreterek duvarlara yapıştırıyoruz"

Edebiyat sokağının hazırlanmasında görev alan 11. sınıf öğrencisi Nurullah Atabey de sokağı oluştururken öğretmenlerinden yardım aldıklarını belirtti.

Atabey, karekod sistemi hakkında da şu bilgileri verdi:

"Edebiyat sokağı için karekod uygulaması hazırladık. Online web sitesi üzerinden barkod oluşturuyoruz. Daha sonra linkleri buraya atıyoruz. Şair ve yazarımızın hayatını anlatan linkleri bir çıktıyla alıyoruz. Aldıktan sonra bizim makinemiz var. Onunla ürettiğimiz barkodları bu duvarlara yapıştırıyoruz. Telefonla okutulunca yazarımızın hayatını anlatan YouTube linki veya web sitesine yönlendiriyoruz. Böylelikle barkodu okutan kişilere yazarımızın hayatını daha kolay şekilde anlatıyoruz."

Sokak sayesinde şiir okumayı sevdiğini anlatan öğrencilerden Yusuf Uzel ise koridorun yapımında öğrenci ve öğretmenlerin emek verdiğini ifade etti.

Edebiyat koridorunda birçok şair ve yazarın hayatını ve eserlerini okuduğunu anlatan Uzel, "Artık sadece Türk şairler değil, bu koridor sayesinde Türkmen ve Azeri şairlerin hayatını da biliyorum. Hiç kitap okumayan bir insanın bile dikkatini çekebiliyor buradaki şiirler ve şairler." dedi.

Uzel, şiiri fazla sevmediğini ancak edebiyat sokağı sayesinde şiir okumaya başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu