Öğrenciler sahte ihbarla çağırdıkları polisler için pasta kesti
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Öğrenciler sahte ihbarla çağırdıkları polisler için pasta kesti

Eskişehir'de 24 ilkokul öğrencisi Türk polis teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polisler için pasta kesti.

10.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:19
Öğrenciler sahte ihbarla çağırdıkları polisler için pasta kesti

Eskişehir'de 24 ilkokul öğrencisi Türk polis teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polisler için pasta kesti.

Dumlupınar İlkokulu 2-H Sınıfı öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlandığı için önceki yıllarda ziyaret ettikleri polisleri, bu kez 115 Polis İmdat Hattı'na bulundukları "sahte ihbar" ile evlerine çağırdı.

Çocuklar ihbar üzerine evlerine gelen polisler için pasta kesip, onların gününü kutladı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki evinden öğretmeni Emel Sezgin ile asılsız ihbarda bulunan 8 yaşındaki öğrenci Azra Altın ise polis elbisesiyle karşıladığı Yunus ekiplerine sürpriz yaptı. Altın, evinin önüne kurduğu masada polis memurlarına pasta ikram etti.

Sınıf öğretmeni Emel Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polis Haftası'nda her yıl öğrencileriyle polis merkezlerini ziyaret ettiklerini belirterek, öğrencilerinin bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaret edemedikleri polisleri yaptıkları ihbar ile evlerine davet ettiğini kaydetti.

Polislerin bu gibi ihbarlara kızmamasını rica eden Sezgin, "Askerimiz, polisimiz bizim için çok kıymetli. Çocuklar bu yaşta bunları öğrensinler, böyle büyüsünler istiyoruz. Özellikle bu sene bizim polislere vereceğimiz moral çok önemli. Madem biz onlara gidemiyoruz. Her çocuğum, 24 öğrencim 115'i arayıp Polis İmdat'a ihbarda bulunup, onları bugünlerinde yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

Öğrenci Azra Altın ise Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.

İhbarı değerlendiren polis memuru Kerim Ağdacı ise bugün kendilerini hatırlayan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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