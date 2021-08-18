Öğrenciler sahne tozu yutacak
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Öğrenciler sahne tozu yutacak

Öğrenciler sahne tozu yutacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Tiyatronun geniş kitlelere yayılması için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, bünyesinde açtığı Tiyatro Okulu ile yeni döneme merhaba diyor

.

Osmangazi Belediyesi, pandemi nedeniyle bir süredir ara verdiği Tiyatro Okulu'na 4 Eylül Cumartesi günü yeniden başlayacak. Sahne tozunu yutmak isteyen tiyatro tutkunları, Soğanlı Kültür Merkezi'nde buluşacak. Bursa Devlet Tiyatro Oyuncusu Kübra Tüzgün eğitmenliğinde gerçekleşecek okul ile tiyatro dünyası yeni yetenekler kazanacak.

Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu'ndan 17 ile 25 yaş arası vatandaşlar, Yaratıcı Drama Kursu'ndan ise 6 ve 13 yaş arası çocuklar faydalanacak. Kursa kayıt yaptırmak isteyen sanatseverler, 27 Ağustos Cuma gününe kadar başvuru yapabilecek.

Kaynak: Bültenler

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