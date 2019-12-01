Öğrenciler sahiplendikleri köpeğe okul bahçesinde bakıyor

01.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:42

ÖĞRENCİDEN Armağan Anadolu Lisesi öğrencileri Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplenerek okul bahçesinde beslemeye başladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Başakşehir'i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var" buluşmaları kapsamında gerçekleştirdiği söyleşide Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere "Bir can dost sahiplenin" çağrısında bulunmuştu. Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'ndeki okul öğrencilerinden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun çağrısına yanıt gecikmedi.

ÖĞRENCİLER SEVİMLİ DOSTLARI ARMAĞANI ÇOŞKUYLA KARŞILADI

"Başakşehir'i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var" buluşmaları kapsamında gittiği Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalara ilişkini sorusunu cevaplayan Başkan Kartoğlu, "Sokaktaki sevimli dostlarımıza dair projelerimiz çok. Besleme noktalarından sağlığa kadar elimizden geleni yapıyoruz. Aslında sizler de bir sokak hayvanını sahiplenerek bu çalışmalarımıza katkı sunabilirsiniz. Kulübesini, malzemesini hatta sahipleneceğiniz can dostunuzu biz sağlayalım, sizler de ona okulunuzda bakın" ifadelerini kullanmıştı.

Öneriye çok sıcak bakan okul öğrencileri hemen harekete geçerek Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplendi. Merkezde tüm aşıları yapılan ve kısırlaştırılan labrador cinsi köpeğe "Armağan" ismini veren öğrenciler sevimli dostlarını büyük bir coşkuyla karşıladı.

OKULDAKİ ÖĞRENCİLERE HAYVAN BAKIM EĞİTİMİ VERİLDİ

Okul öğrencileri, sevimli köpek Armağan'la buluşmadan önce okul konferans salonunda Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan bakımı konusunda önemli bilgiler aldı. Öğrenciler, uzman veterinerlerden köpek bakımının incelikleri konusunda merak edilenleri öğrendi. Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi öğrencileri, kendilerine sevimli bir dost kazandıran Başakşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na çok teşekkür etti.

Kaynak: DHA