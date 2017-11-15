Öğrenciler Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirdi

Gölbaşı Atatürk Ortaokulu öğrencileri "Erdemli ve Başarılı Birey Projesi" kapsamında sağlık yaşam ve dengeli beslenme için bisiklet gezisi düzenledi.



Proje kapsamında öğrenciler Gölbaşı Doğa Parkı, Gölbaşı Gölü çevresi, üniversite, çevre yolunu kapsayan bisiklet gezisi gerçekleştirdi.



Atatürk Ortaokulu Müdürü Yusuf Öntürkler, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve katılımın ne kadar yüksek olursa kendilerinin o kadar memnun olduğunu söyledi.



Öğrenciler ise böyle bir projeden dolayı memnun olduklarını ifade etti.