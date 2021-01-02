Öğrenciler sağlıkçılar için çevrim içi konser verecek
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Öğrenciler sağlıkçılar için çevrim içi konser verecek

02.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:36
Öğrenciler sağlıkçılar için çevrim içi konser verecek

Edirne Bahçeşehir Koleji öğrencileri çevrim içi konserle yeni yılı kutladı.

Edirne Bahçeşehir Koleji öğrencileri çevrim içi konserle yeni yılı kutladı.

Müzik öğretmenlerince hazırlanan programda öğrenciler ve veliler evlerinden çeşitli müzik türlerinden örnekler sunarak hünerlerini sergiledi.

Balkan türkülerinin önemli icracılarından Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi Evrim Kaşıkçı da akordeonuyla katılımcılar için mini bir konser verdi.

Bahçeşehir Koleji Trakya Koordinatörü Sevtap Engin kapanış konuşmasında çok güzel bir program olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Trakya Koordinatörü Engin, bu programların devamını getireceklerini Edirne'den Kars'a tüm kampüslerde özellikle sağlıkçılar için konser programları düzenlenmesini teklif edeceğini ve projeyi kısa sürede hayata geçireceklerini ifade etti.

Koordinatör Engin, katılım için hem öğrencilerine hem de velilerine teşekkür etti.

Programa okul müdürleri Aysun Yiğitsoy ve Mahmut Boztürk de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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