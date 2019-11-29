Öğrenciler sabun ve zeytinyağı üretimini inceledi

29.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:22

Nizip Ticaret Odası (NTO), üniversite ve sanayi arasında etkin işbirliği oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik gezi düzenledi.

Bu kapsamda Nizip Meslek Yüksekokulu gıda bölümü öğrencilerinin uygulamaları yerinde görmesi amacıyla zeytinyağı firmaları ziyaret edildi.

İşletme sahipleri, sabun ve zeytinyağının fabrikada işlenişi hakkında öğrencilere teknik bilgiler verdi. Ayrıca zeytinyağının asit değerlerinin ölçümünü de uygulamalı olarak anlatan işletmeciler öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Nizip Ticaret Odası ile işbirliklerinin bu dönem de devam ettiğini belirten Nizip Meslek Yükseokulu Öğretim Görevlisi Veliddin Çiftçi, firma ziyaretlerinin öğrenciler tarafından çok benimsendiğini söyledi.

Öğrencilerin okuldaki derslerini gerçek hayattaki uygulamalarını görmelerini, teori ile pratiği bir araya getirerek bilgilerini pekiştirmeleri amacıyla bu tür firma gezileri düzenlediklerini belirten Çiftçi şunları konuştu.

"'Bu gezilerimiz, gerek firma sahipleri, gerekse öğrencilerimiz tarafından çok benimsendi. Yapılan üretimlerin aşamaları hakkında bilgi alan öğrenciler, işyeri sahiplerine çeşitli sorular sorarak gerçek hayatta işlerin nasıl yapıldığını yerinde görerek bilgilerini pekiştirdiler. Bu gibi faaliyetlerde bizlerden desteğini esirgemeyen Nizip Ticaret Odası'na ve bizleri ağırlayan işletme sahiplerine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA