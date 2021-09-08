Öğrenciler , sabit kanatlı İHA ve uçan araba yarışmalarına hazır
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Öğrenciler , sabit kanatlı İHA ve uçan araba yarışmalarına hazır

Öğrenciler , sabit kanatlı İHA ve uçan araba yarışmalarına hazır
Bültenler - Haberler | Güncel

Ay Yıldız Takımı, TEKNOFEST tarafından düzenlenen Sabit Kanatlı İHA ve Uçan Araç Tasarım yarışmalara hazır.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Ay Yıldız takımı Sabit Kanatlı ve Uçan Araç Tasarımı kategorisinde kendi tasarladıkları ve kodladıkları İHA ile Araba ile yarışacak.

Kahta Anadolu Lisesi'nde çalışmalarını yürüten Ay Yıldız takımı hazırlamış olduğu Sabit Kanatlı İHA ile kaynak noktasından aldığı suyu depolayarak hedef noktasına ulaştıracak.

Geleceğin araçlarından biri olarak görülen uçan araba alanında düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışmasına da katılan Ay Yıldız Takımı,yoğun nüfus bölgeleri de dahil, yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir uçan araba tasarımı hazırladı.

13 Eylül 2021 Pazartesi günü Bursa Yunuseli Hava Limanı ve 21 Eylül İstanbul Atatürk Hava Limanında binlerce genç mucit ile yarışacak olan Ay Yıldız Takımı, proje çalışmaları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen'e bilgi verdi.

Kahta ilçesinde bulunan okullarda robotik kodlama ve STEM çalışmalarının son yıllarda arttığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "Okullarımızda kurulan robotik kodlama ve STEM atölyelerine öğrencilerimiz büyük bir ilgi gösteriyor. Öğrencilerimiz, bu atölyelerde hazırladıkları projeye uygun olarak maketler geliştiriyor. Yine aynı şekilde robotik kodlamalar ile hazırlanan bu projeler yapay zeka ile canlandırılıyor. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz projelerle, düşünebilmeyi, düşündüğünü faaliyete geçirebilmeyi, proje hazırlamayı ve en önemlisi de projelerini imkanlar dahilinde hayata geçirerek bir deneyim sağlıyor.

Ay Yıldız takımımız bu çocuklarımızdan oluşuyor. Takımdaki öğrencilerimiz bir araya gelerek Sabit Kanatlı İHA ve Uçan Araba projesini hazırladı.

Projelerini Kahta Anadolu Lisesinde bulunan Robotik Kodlama ve Teknoloji Atölyelerini kullanarak Danışman Emin Doğru'nun rehberliğinde tamamladı. Öğrencilerimizin bu girişimleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin projelerini imkanlar dahilinde desteklemeye devam edeceğiz. Ay Yıldız Takımımıza çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor yarışmalarda başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa, Kahta Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Onur ve Müdür Yardımcısı Emin Doğru ile Ay Yıldız Takımından Kaptan Serkan Demirgüç, Eyüp Kaplan, Ömer Karakuş ve Halit Aktaş katıldı.

Kaynak: Bültenler

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