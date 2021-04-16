Öğrenciler, "Ramazanın Işığını Yakala 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"na 12 Mayıs'a kadar başvurabilecek

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bu yıl ikincisi düzenlenen "Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması"na başvurular 12 Mayıs'a kadar devam edecek.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bu yıl ikincisi düzenlenen "Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması"na başvurular 12 Mayıs'a kadar devam edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yarışmada sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi öğrencilerin ramazan ayına özel çektiği fotoğraflar değerlendirilecek.

Her kategorinin kazananına DSLR fotoğraf makinesi, aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller dağıtılacak.

Yarışma için 13 Nisan'da başlayan başvurular, 12 Mayıs'a kadar sürecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, "nunokullari.com" internet sitesi üzerinden başvuru yaparak, fotoğraflarını yükleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, geçen yıl jüri üyelerinin 8 farklı ülke, 35 şehir ve 170 okuldan öğrenciye ait 1000'e yakın fotoğrafı değerlendirdiğini aktardı.

Bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına yarışmayı gelenekselleştirerek ikincisini düzenlediklerini belirten Üye, "Bu yarışma, içimizdeki ışığı ramazanın nuruyla birleştirmek adına bir fırsat. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bu ışığı yansıtmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük