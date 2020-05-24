Öğrenciler ramazan kütürünü uzaktan eğitimle aldı
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Öğrenciler ramazan kütürünü uzaktan eğitimle aldı

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Alifuatpaşa İlkokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlı olduğundan ramazan kültürünü uzaktan eğitimle öğretmenlerinin verdiği etkinliklerle tanıyor.

Öğrenciler ramazan kütürünü uzaktan eğitimle aldı
24.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:16

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Alifuatpaşa İlkokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlı olduğundan ramazan kültürünü uzaktan eğitimle öğretmenlerinin verdiği etkinliklerle tanıyor.

Sınıf öğretmeni İbrahim Yıldırım, uzaktan eğitime geçilmesinin ardından 4'üncü sınıf öğrencilerinin evlerinde uygulayabilecekleri çeşitli etkinlikler yaptı.

Ramazan ayı ile öğrencilerine ramazan kültürünü aşılamak isteyen Yıldırım, öğrencileriyle ramazan pidesi, güllaç, Osmanlı macunu, baklava yapma ve mani söyleme gibi etkinlikler gerçekleştirdi.

Sınıf öğretmeni İbrahim Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla çocukların evde kalmaya başladığını, evde kalan öğrencilerin zaman zaman canlarının sıkıldığını fark ettiğini söyledi.

Ramazan ayının girmesiyle bu aya özgü etkinliklere başladıklarını belirten Yıldırım, ramazanın da kendi içinde pidesi, Osmanlı macunu, güllaç, mani gibi önemli simgeleri olduğunu ifade etti.

Bunları öğrencilerine tanıtmak istediğini dile getiren Yıldırım, "Ramazan pidesi, Osmanlı macunu, güllaç, bayram baklavası yaptık, mani etkinliği düzenledik. Bunun tek bir nedeni var, toplumumuzda var olan bir değerin kaybolmasını engellemek. Bu süreçte de bu değeri devam ettirerek öğrencilerimizin ramazan kültürünü oluşturmak istedik. Pandemi nedeniyle onların bu kültürden uzak kalmasını istemedik. Aynı zamanda öğrencilerimizin evlerinde canlarının sıkılmaması için de güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Yıldırım, öğretim faaliyetini farklı alternatiflerle yaptıklarını, öğrencilerin evde eğitim faaliyetlerinden geri kalmaması için de çeşitli program hazırladığını anlattı.

Oluşturdukları tarifleri öğrencilerine gönderdiğini ve onlardan da yaptıkları pide, güllaç ve Osmanlı macunlarının fotoğrafını istediğini belirten Yıldırım, bu fotoğrafları video haline getirip sosyal medyada paylaştıklarını söyledi.

Mani klibi yaptılar

Daha sonra öğrencilerine bildikleri bir maniyi ya da kendileri bir mani yazarak bunu seslendirmelerini istediklerini dile getiren Yıldırım, "Öğrencilerimiz ramazan davulcusu oldu bu manileri seslendirdi. Biz de bunların videolarını bir araya getirerek mani klibi oluşturduk. Havalar sıcak olmaya başlayınca anne babalarımıza yardımcı olmak amacıyla onlara el yapımı doğal limonata yaptık." diye konuştu.

Yıldırım, Ramazan Bayramı için baklava hazırladıklarını, öğrencilerinden fotoğrafların gelmeye başladığını ifade ederek, bayramda da bütün öğrenci ve velilerin katılımıyla online olarak bayramlaşma yapacaklarını belirtti.

Bayramda kapı süsü yaparak üzerine şeker yapıştırıp eve gelemeyen misafirlere sembolik şeker ikramında bulunulacağını da anlatan Yıldırım, hem kendisinin hem öğrencilerin hem de velilerin bu etkinliklerden memnun kaldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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