Öğrenciler polislerle kitap okudu

SAMSUN - Samsun Maarif Hareketinin "Oku, Anla, Yaşat Projesi" kapsamında ortaokul öğrencileri Samsun Emniyet Müdürlüğüne giderek burada polisler ile birlikte kitap okudular.

Denizevleri Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Samsun Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Öğrenciler, Oku, Anla, Yaşat Projesi" kapsamında Emniyet Müdürlüğü girişindeki lobide polisler ile birlikte kitap okudular.

Denizevleri Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kübra Aktu Konak etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Samsun Maarif Hareketinin yürütmekte olduğu 'Oku, Anla, Yaşat Projesi' kapsamında Denizevleri Ortaokulu olarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarete geldik. Her yerde okunabilirliğe dikkat çekmek amacıyla öğrencilerimiz ve emniyet mensubu arkadaşlarımızla birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Faydalı olduğunu ve dikkat çektiğini umut ediyoruz. Her yerde okunabilirliğin mesajını tekrar veriyoruz" dedi.