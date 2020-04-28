Öğrenciler polis için maske üretti
Beykoz'da lise öğrencileri, evlerinde 3D yazıcıyla ürettikleri siperlik maskeleri polis ekiplerine hediye etti.
28.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:12
Beykoz'da lise öğrencileri, evlerinde 3D yazıcıyla ürettikleri siperlik maskeleri polis ekiplerine hediye etti.
Boğaziçi İmam Hatip Lisesi öğrencileri evlerinde 3D yazıcılarla 75 adet siperlik maske üretti.
Okul idaresi, öğrencilerin ürettiği maskeleri Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline armağan etti.
Kaynak: AA