Öğrenciler Perre Antik Kente Hayran Kaldı

Kommagene Uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kente öğrenciler hayran kaldı.



Adıyaman kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Perre Antik Kentte bulunan kaya mezarları yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor. Çok sayıda kaya mezarı b.ulunan ve bir çok noktada mozaik olduğu bilinen Perre Antik Kentte gelen ziyaretçiler her geçen gün artıyor.



Başka illerden Adıyaman Üniversitesine okumaya gelen öğrenciler Perre Antik Kenti gezdi. Kaya mezarları ve tarihi yapıya hayran kalan öğrenciler Perre Antik Kent'in tamamen keşfedilmemiş bir tarihi zenginlik olduğunu ifade ettiler.



Öğrenciler Perre Antik Kentte yapılacak kapsamlı bir kazı sonrasında turist akınının olacağını ifade ederek, antik kentin tanıtımının daha iyi yapılması gerektiğine işaret ettiler. - ADIYAMAN