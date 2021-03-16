Öğrenciler 'Parkur Konya' ile yetenek sınavlarına hazırlanıyor
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Öğrenciler 'Parkur Konya' ile yetenek sınavlarına hazırlanıyor

16.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:22
Öğrenciler 'Parkur Konya' ile yetenek sınavlarına hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Spor Lisesi, polislik, bekçilik ve askeri okullar tarafından açılan özel yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrencilere yönelik hazırlık kursları gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Spor Lisesi, polislik, bekçilik ve askeri okullar tarafından açılan özel yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrencilere yönelik hazırlık kursları gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için 'Parkur Konya' adıyla hazırlık kursları düzenliyor. Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Spor Salonu'nda faaliyetlerine başlayan 'Parkur Konya', yoğun talep doğrultusunda Meram Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu Spor Salonu ile Ereğli Lisesi Spor Salonu'nda da eğitimlere başladı. BESYO, Spor Lisesi, polislik, bekçilik ve askeri okullara hazırlık sınavlarına yönelik çalışmaları kapsayan 'Parkur Konya'da lise öğrencilerine yönelik de düzenli periyotlarda deneme sınavları yapılıyor. Aynı zamanda yetenek sınavları için kilo şartını sağlayamayan bireylere kişiye özel diyetisyen hizmeti sağlanıyor. 15'er kişilik gruplar halinde pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen 'Parkur Konya' eğitimlerinin merkez ve farklı ilçelerde kapsamı genişletilerek, özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor. Kurslara katılan öğrenciler verimli bir şekilde eğitimlerden faydalandıklarını ifade ederek, kursların düzenlenmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KONYA

Öğrenciler 'Parkur Konya' ile yetenek sınavlarına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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