Öğrenciler Parkta Kitap Okudu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla açık havada okuma etkinliği düzenlendi.

İlçe merkezinde bulunan parkta Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinliğe, okul müdürü Ramazan Göçer, öğretmenler Bekir Elmalı, Gülizar Aldemir ve Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri katıldı.

Vatandaşların da katıldığı etkinlikle kitap okumanın önemini anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Göçer, "Baharı kitap okuyarak karşılıyoruz. Amacımız toplumumuza bir farkındalık yaratmak. Kitap ve kitap sevgisi açısından bir farkındalık yaratmak. İnsanlarımızı okumaya teşvik etmek. Bu etkinlikteki amacımız ilçemizdeki ve ülkemizdeki okuma oranını arttırmak, insanlarımıza okuma alışkanlığını kazandırmaktır." diye konuştu.