Öğrenciler Okullarına Kavuştu, İlköğretim Haftası Kutlama Töreni Gerçekleştirildi

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası Kutlama Töreni, Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu'nun katılımıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende, Mehmet Akif Ersoy ilk Okulu öğrencilerinden Eymen Basut, Elanur Yulalari, Kader Azat Yula şiirler okudu.

Okulun öğretmenlerinden Canan Hagi Yakışır, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu tarafından günün anlam ve önemine dair birer konuşma yapıldı.

Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu törende yaptığı konuşmada öğrenci, öğretmen ve velilere seslenerek, dünyayı, ülkemizi ve ilimizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime bir süre ara verildiğini, salgınla mücadelede belli bir noktaya gelinmesi ve kısmen de olsa kontrol alınması sonrasında yeniden yüz yüze eğitime başlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve öğrencilere çok çalışmaları çağrısında bulundu.

Yeni eğitim ve öğretim sezonun hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu: "Yüz yüze eğitimin başlamasını elbette ki hepimiz çok özledik. Evlatlarımızın birlikte İstiklal Marşı okuyup, okul bahçelerinde koşmalarını, cıvıltılarını, neşelerini, okul koridorlarını doldurmalarını, kısacası normal hayatı çok özledik. Koronavirüsle mücadelede okullarımızda öğrencilerimizin sağlığını koruyacak şekilde tüm tedbirler alınmıştır. Özellikle değerli velilerimizden ricamız, bu süreçte daima Valiliğimizle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, okul idarelerimizle, öğretmenlerimizle diyalog ve iş birliği içerisinde olmanızdır. Devletimizin aldığı Koronavirüs tedbirlerine tam olarak uyma hususunda öncelikle velilerimizin yavrularına örnek olarak yardımcı olmaların en büyük beklentimizdir.

Değerli Öğretmenlerimiz,

Bugünümüzü ve yarınlarımızı imar ederek daha müreffeh kılmak adına sevgiyle, sabırla, şefkatle, merhametle ve fedakarlıkla yürüttüğünüz tüm çalışmalarınız ve emeğiniz çok değerlidir. Salgın sürecinde başladığımız uzaktan eğitim döneminde sarf ettiğiniz gayret, hem öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin kesintiye uğramaması hem de psikolojik olarak güçlü kalabilmeleri noktasında ciddi bir rol üstlenmiştir. Özverili çalışmalarınızın bu eğitim öğretim yılında da aynı şekilde devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Yüz yüze eğitim uygulamalarının salgınla mücadele kapsamında sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için öğrencilerimize rehberlik etmenizi ve rol model olmanızı bekliyoruz.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sizler, geleceğimizin teminatı, devletimizin, milletimizin temel direklerisiniz. Eminim ki sizler, sizleri en iyi şekilde yetiştirmek için çabalayan öğretmenlerinizin ve ailelerinizin emeğini boşa çıkarmayacaksınız. En büyük dostunuzun güzel ahlak, en güçlü silahınızın bilgi ve en büyük düşmanınızın da tembellik ve cehalet olduğunu asla unutmamalısınız. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının velilerimize, öğretmenlerimize, eğitimin tüm paydaşlarına ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. " Şeklinde konuştu.

Kars Halk Eğitim Merkezi Kafkas Halk Oyunları ekibinin sunduğu gösterinin ardından, Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu tarafından temsili olarak ilk ders zili çalındı.

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