Öğrenciler okulda sebze yetiştirip tavuk besliyor

17.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:23

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, okul bahçesinde oluşturdukları bahçede sebze yetiştirip kurdukları kümeste tavuk besliyor.

Ekinci Atatürk Ortaokulu öğrencileri, sosyal bilgiler dersinin "Üretim, Tüketim ve Dağıtım" ünitesinden esinlenerek öğretmenlerinin önderliğinde 4 yıl önce okul bahçesine Organik ve Hayvansal Bakım Atölyesi kurdu.

Öğrenciler, atölyede çitlerle ayrılmış 100 metrekare alanda mevsimine göre sebze ekip bakım ve hasadını gerçekleştirirken yan tarafında oluşturulan kümeste de 30 tavuk yetiştiriyor.

Teneffüslerde atölyeye koşan öğrenciler, topladıkları yumurtaları kutulara dizip kendi markalarıyla satışa hazır hale getiriyor.

Yetiştirdikleri sebze ve yumurtaları öğretmen ve velilere satan öğrenciler, elde ettikleri gelirle de tavuklara yem sebzelere de gübre alıyor.

"Amacımız devlet okullarında güzel şeyler olduğunu göstermek"

Proje sorumlusu sosyal bilgiler öğretmeni Tuncer Baran, AA muhabirine, dört yıl önce kurdukları atölyelerini Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı "2023 Eğitim Vizyonu"na uyarladıklarını kaydetti.

Okul bahçesinde oluşturulan alanda öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmesi için sebze yetiştirdiklerini ve tavuk beslediklerini dile getiren Baran, öğrencilerin uygulamadan büyük keyif aldığını söyledi.

Öğrencilerin sabah okula geldiklerinde ilk olarak tavukları kümesten çıkarıp beslediklerini ve bunu da zevkle yaptıklarını anlatan Baran, ders aralarında da hayvanlarla vakit geçirdiklerini aktardı.

Organik ve Hayvansal Bakım Atölyesi ile öğrencilerin derslere ilgisinin de arttığını vurgulayan Baran, şöyle devam etti:

"Öğrencileri, boş zamanlarında, öğle aralarında, derslerde 'yaparak, yaşayarak', işin mutfağına alarak, hem derslerimizi etkin hale getirdik, hem de onları sosyal bir birey olarak yetiştirmeyi hedefledik. Bahçemizde şu an turp, pırasa, yeşil soğan ekili. Mevsimine göre ekimlerimiz gerçekleştiriliyor. Tüm işleri öğrencilerimizle yapıyoruz. Öğrencilerimiz mutlu, toprakla ve hayvanlarla uğraştıkça daha rahatlar. Bu anlamda derslere de yansımalar güzel oluyor. Sadece akademik başarı değil, öğrenciyi bir bütün olarak yetenekleri doğrultusunda da değerlendirmeye çalışıyoruz. Buradaki en büyük amacımız devlet okullarında güzel şeyler olduğunu göstermek ve bu anlamda farkındalık yaratmak."

Baran, birçok öğrencinin okul sonrası eve gidip ödevlerini yaptıktan sonra internette vakit geçirmek yerine tekrar okula geldiğini belirtti.

Öğrencilerin, topladıkları yumurtaları ve sebzeleri sattığını ifade eden Baran, elde edilen geliri hem hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de okulda çeşitli alanlarda kullandıklarını söyledi.

Teneffüsler daha eğlenceli oluyor

Öğrencilerden Şekernaz Özal (12) ise arkadaşlarıyla iki grup halinde kümes temizliği ve tavukların bakımı konusunda görev dağılımına ayrıldıklarını anlattı.

Hayvanları çok sevdiğini kaydeden Özal, "Kümes yapılmadan önce biz arkadaşlarımızla sadece bahçede geziyorduk veya oyun oynuyorduk ama şimdi tavuklarla zaman geçiriyoruz ve teneffüsler daha eğlenceli oluyor." dedi.

Deniz Cengiz (12) de bahçe bakımında görev aldığını söyledi.

Ders işlerken bir an önce teneffüs olmasını istediğini aktaran Cengiz, "Sebzelerle uğraşmak çok eğlenceli, onların arasındaki otları ayıklamak, sulamak çok güzel. Teneffüste boş gezmektense bununla ilgileniyoruz. Sebzeleri ekmeyi, onlara bakmayı, kaç günde sulanması gerektiğini öğrendik. Bahçemizi çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA