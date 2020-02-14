14.02.2020 09:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:14

Öğrenciler okulda deterjan üretecek

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kimya bölümü öğrencileri 9 çeşit temizlik malzemesi üretti. Test aşamasında olan temizlik ürünleri için okul yönetimi patent ver marka başvurusunu da bulundu.

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya bölümünde 3 ay önce kurulan kimya atölyesinde öğrenciler 9 kalem temizlik malzemesi üretti. Öğretmenlerinin desteğiyle hareket eden öğrenciler, genel yüzey temizleyici, sıvı sabun, köpük sabun, cam sil, endüstriyel bulaşık makinesi deterjanı ve parlatıcısı, sıvı çamaşır makinesi deterjanı, çamaşır suyu üretimi gerçekleştirdi. Okul ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için marka ve patent girişiminde bulundu.

"SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ"

Ürünlerin test aşamasında olduğunu ve 1 ay içerisinde seri üretime geçeceklerini ifade eden Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Vahap Gül, "Üretim atölyemizde öğrencilerimiz ile birlikte, hem öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri için hem de Tokat ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için temizlik malzemeleri üretmeyi hedefliyoruz. Şu anda üretim atölyesinde toplam 5 tane tankımız var. Her tank 1'er ton olmak üzere aynı anda 5 farklı üründen 1'er ton üretim yapacak kapasitedeyiz. Toplam şuan 9 ürün hazırladık. 9 ürün üzerinden üretim yapmayı planlıyoruz. Tabi ki bu sayıyı daha sonraki yıllarda arttıracağız. Şu anda 4 ürünümüzün denemelerini yapıyoruz. Daha sonra her hangi bir aksilik olmaz ise 1 ay içerisinde genel üretime başlayarak piyasaya sunacağız. Şu anda seri üretimi yapacağımız genel yüzey temizleyici, sıvı sabun, köpük sabun, cam sil, endüstriyel bulaşık makineleri için bulaşık makinesinin deterjanı ve parlatıcısı sıvı çamaşır makinesi deterjanı, çamaşır suyu olmak üzere toplam 9 ürünümüz var. Şu anda toplam 5 ürünü ürettik. Kendi okulumuz da deniyoruz" dedi.

"PATENT BAŞVURUSUNU YAPTIK"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise, "Bakanlığımızın 2023 hedefleri vizyon doğrultusunda mesleki eğitim atölyelerimizin, laboratuvarlarımızın güçlendirilmesi, çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim alması aranan elaman olarak yetişmeleri ve bu esnada da üretim yapmaları, kendi bütçelerine, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapılan bir çalışmadır. Ürünlerimizin patent ve marka tescili başvurularını yaptık. Çok kısa bir sürede imalatına ve satışına başlayacağız. Bütün kamu kuruluşları bizden ihalesiz ürün satın alabilirler. Bu atölyelerimizin kurulmasında ve güçlendirilmesinde bize her daim destek olan Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e ve Tokat Valimiz Ozan Balcı'ya teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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