Öğrenciler okula pazar kurdu, arkadaşları alışveriş yaptı

12.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:46

Ordu'un Ünye ilçesinde Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, 'Alışveriş yapıyorum kendime yetiyorum' projesi kapsamında okullarında pazar tezgahı açtı. Pazarcı kıyafetlerini giyen öğrenciler, başına geçtikleri tezgahta ürünlerini pazarladı, arkadaşları ise harçlıklarıyla alışveriş yaptı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu'nda, öğrenim gören öğrencilerin sosyal sorumluluklarını artırmak amacıyla 'Alışveriş yapıyorum kendime yetiyorum' projesi geliştirildi. Proje kapsamında, öğrenciler, okula pazar tezgahı kurdu. 1'inci ve 3'üncü sınıf öğrencileri, pazarcı kıyafeti giyerek, ailelerince hazırlanan ürünleri okul pazarında satışa sunuyor. Öğrenciler, başına geçtikleri tezgahta ürünlerini pazarlarken, arkadaşları ise harçlıklarıyla alışveriş yapıyor. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı projeye, öğretmenler ve diğer öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Meyve ve sebze çeşitlerinin yanı sıra, fındık satışının da yapıldığı pazar alışverişinden elde edilen gelir ise okulun ihtiyaçları için kullanılıyor.

'YAŞAYARAK, ÖĞRENDİLER'Sınıf Öğretmeni Zeliha Gaferoğlu, projenin olumlu sonuçlar verdiğini söyleyerek, Bu etkinlikle öğrencilerimiz, alışveriş yapma becerisi elde etti, yaşayarak öğrenmelerini istedik. Onlarda, yaşayarak öğrendiler. Kurulan pazarda öğrenciler harçlıklarıyla alışveriş yaptı. Etkinliği onlar da sevdi. Umarım burada kazanmış oldukları davranışları da hayatlarına yansıtırlarö dedi.'PAZARDAYMIŞ HİSSİ YAŞADILAR'Sınıf Öğretmeni Kadriye Bakar da, proje kapsamında öğrencilerin alışveriş yapma becerisi kazandığını dile getirerek, Tezgahların başına geçen öğrencilerimize pazarcı kıyafetleri giydirdik. Öğrencilerimiz sevdikleri meyve ve sebzelerin ücretini ödeyerek gerçekten pazardaymış hissini yaşadı. Velilerimizin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik keyifli geçtiö diye konuştu.

Alışveriş yapan öğrenciler ise etkinliğin verimli ve eğlenceli geçtiğini ifade ederek, bundan sonra ailelerine de pazar alışverişinde yardım edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA