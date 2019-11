Öğrenciler, okul koridorunu resimlerle süsledi

28.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:16

Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, ders saatleri dışında okulun koridorlarını kentin tarihi mekanlarının resimleriyle süslüyor.

Okul Müdürü Abdulkerim Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin boş zamanlarını verimli hale dönüştürmek amacıyla bu tür çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin duvara tarihi mekanların resimlerini çizdiğini ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz bu çalışmayı yaparken boş zamanlarını daha etkin kullanıyor. Burası kültür ve sanat açısından önemlidir. Çizilen resimle okulumuzun duvarına bir estetik de katmıştır. Bu anlamda önemli bir çalışma. Her bir resimde her bir figürde ayrı bir mesaj var. Öğrenciler, kültür, medeniyet, sanat ve yöreyle ilgili her şeyi duvara çizmişler. Yaklaşık 100 yılın geleneğini sanatla buluşturmuşlar."

Öğrencilerden Azat Hisar da "Okulumuzun duvarına resimler çizdik. Yaptığımız çizimde farklı kültür ve yörelerin unutulmaya yüz tutmuş eserlerini yaşatmaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA