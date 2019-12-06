Öğrenciler, öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu
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Öğrenciler, öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz aralıklarla devam ederken, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

06.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:11

'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz aralıklarla devam ederken, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte 84 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yol açma çalışması yaptı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Sabah okula giden öğrenciler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi geçtiği kentte, boylarından büyük kardan adamlar yaparak, kartopu savaşı yaptı. Öğrenciler, oyunlarına dahil olan öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu.

(Ramazan Demir/İHA)

Kaynak: İHA

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: Öğrenciler, öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu
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