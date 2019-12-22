Öğrenciler Neşet Ertaş Konseri verdi
Malatya İnönü Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından Sanatçı Neşet Ertaş Konseri düzenlendi.
22.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:22
Malatya İnönü Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından Sanatçı Neşet Ertaş Konseri düzenlendi.
Malatya Park AVM' de düzenlenen merhum Sanatçı Neşet Ertaş Konseri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sanatçı Neşet Ertaş şarkılarını seslendirildiği konserde vatandaşlar şarkılara eşlik etti. - MALATYA
Kaynak: İHA