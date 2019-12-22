Öğrenciler Neşet Ertaş Konseri verdi
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Öğrenciler Neşet Ertaş Konseri verdi

Malatya İnönü Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından Sanatçı Neşet Ertaş Konseri düzenlendi.

22.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:22
Öğrenciler Neşet Ertaş Konseri verdi

Müzik Bölümü öğrencileri tarafından Sanatçı Konseri düzenlendi.


Malatya Park AVM' de düzenlenen merhum Sanatçı Neşet Ertaş Konseri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Sanatçı Neşet Ertaş şarkılarını seslendirildiği konserde vatandaşlar şarkılara eşlik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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