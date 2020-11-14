Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor
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Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor

14.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.11.2020 09:27
Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor

İnegöl'de 30 bölgede sigara içilmesi yasaklandı.

İnegöl'de 30 bölgede sigara içilmesi yasaklandı. Bunlardan biri de okullar bölgesi. Ancak tüm denetimlere rağmen bazı öğrenciler hem sosyal mesafelerini hiçe sayıyor, hem de sigara yasağını deliyor.

Bursa Valiliği aldığı kararla koronavirüsle mücadele kapsamında İnegöl'de yoğunluğun olduğu 30 caddede sigara içilmesini yasakladı. Bu caddelerden biri de İnegöl okullar bölgesi. Polis ekipleri sık sık bölgede devriye olarak geziyor. Resmi ekipleri gören öğrenciler tedbirlerini ona göre alıyor. Polisler gittikten sonra öğrenciler yine bildiklerini okuyor. Koronaya meydan okuyan öğrenciler maske, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak hem kendi hayatlarını, hem de sevdiklerinin hayatlarını riske atıyor. Bazı öğrencilerin okullar bölgesinde kendilerine belirledikleri alanda sigara yasağına da uymadıkları görüldü. Öğrencilerin o anları kameraya böyle takıldı. - BURSA

Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor
Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor
Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor
Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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